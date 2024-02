Košarkašice Budućnost Bemaksa sjutra dočekuju Partizan

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Partizana utakmicu četvrtog kola Top osam faze WABA lige.

Budućnost je, nakon maksimalnog učinka u B grupi, upisala i dva trijumfa u Superligi, u drugoj fazi takmičenja protiv Celja u Podgorici i Orlova u Banjaluci i postala prvi tim koji je praktično obezbijedio plasman na finalni turnir.

U nastavku Top osam faze boriće se ekipom Celja za prvo mjesto u grupi.

Partizan je sa polovičnim učinkom bio trećeplasirani u A grupi (5-5), a u glavnoj fazi takmičenja ostvario je dva trijumfa – protiv Montane i Duge i poraz od Sloge.

Trener Vladan Radović kazao je da očekuje zanimljiv duel dvije mlade ekipe.

“Trener Partizana insistira na agresivnoj igri i pritisku po cijelom terenu, ali nadam se da ćemo odgovoriti na isti način, posebno kada je u pitanju intezitet odbrane. Moram naglasiti da smo u posljednja dva meča, kada je u pitanju odbrana, bili na jako dobrom nivou”, rekao je Radović.

On je naglasio da želi da njegov tim zadrži fokus i da kroz odbranu dođe do dobrog ritma u napadu.

“Da na taj način dođemo do dobrog rezultata”, rekao je Radović.

Budućnost i Partizan odigraće prvi zvanični duel nakon tri godine.

Bek šuter podgoričkog tima Anastasija Drobnjak kazala je da je primarni cilj ispunjen i da slijedi borba za prvo mjesto.

“Spremale smo se maksimalno za predstojeći duel. Primarni cilj je ispunjen, ali nastavljamo borbu da budemo prve pred završni turnir. Imamo nikad mlađi tim, ali i pored toga imamo sjajnu sezonu, bez poraza smo i sve to donosi dodatni motiv da budem još bolje. Vjerujem da ćemo niz nastaviti i protiv Partizana”, kazala je Drobnjak.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 18 sati.

