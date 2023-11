Korać zadržao vođstvo

Podgorica, (MINA) – Napadač Jedinstvo France, Žarko Korać, sa devet postignutih golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridianbet Prve fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.

Gol manje, nakon 15 odigranih kola, upisao je golgeter Arsenala, Boban Đorđević.

Po pet pogodaka postigli su Petar Grbić iz Budućnosti, igrači Dečića Draško Božović i Oliver Šarkić i Aleksa Maraš iz Mladosti.

U listu strijelaca po četiri puta upisali su se

fudbaleri Jezera Senaga Naoki, Edisedžepagić i Balša Tošković, Aleksandar Vujačić iz Mornara, Slobodan Babić iz Petrovca i Dušan Vuković iz Sutjeske.

Prvi trofej Radija Crne Gore, u sezoni 2013/14, osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

U narednih devet godina zaslužili su ga golgeteri Sutjeske Goran Vujović, Igor Ivanović, Marko Ćetković, Božo Marković i Tajron Konrad, igrači Mladosti Marko Šćepanović i Zoran Petrović, napadač Zete Nikola Krstović i Adnan Bašić iz Petrovca.

