Kljajević bez finala na EP u Jerusalimu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević nije uspjela da se plasira u finale juniorskog prvenstva Evrope u Jerusalimu.

Ona je večeras u bacanju kugle, u kvalifikacijama, ostvarila rezultat 13,62 metra.

Nastup je završila na 16. mjestu.

U kvalifikacijama nastupila je 21 takmičarka.

Klajević je bila jedina crnogorska predstavnica na tom šampionatu sa ispunjenom normom.

Sa njom je na takmičenje otputovao i njen trener Danilo Ristić.

Šampionat Evrope za atletičare do 20 godina okupio je u Jerusalimu 1.159 takmičara iz 44 države.

