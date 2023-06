Karatistima Budućnosti 12 medalja u Bugojnu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti sa 12 medalja završili su nastup na internacionalnom karate turniru u Bugojnu.

U konkurenciji 800 takmičara iz 53 kluba osvojene su po tri zlatne i srebne i šest bronzanih medalja.

Zlatne medalje osvojili su kata tim 2010/2011, u sastavu Stevan Marković, Dražen Šutović i Vanja , Vujošević, kataš Strahinja Mujović (2014) i Nikola Petanović u borbama (2013) do 45 kilograma.

Srebrne medalje osvojili su kataši Strahinja Mujović (2014 – II nivo) i Stevan Marković (2011) i Relja Radulović u borbama (2015) do 38 kilograma.

Bronzani su bili kataši Nina Krulj (2010 i 2011), Dražen Šutović (2010) i borbaši Lazar Lazović (preko 52, 2011) i (preko 55, 2010)i Dražen Šutović (do 55, 2010).

