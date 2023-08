Karatisti na pripremama u Baru

Podgorica, (MINA) – Prvi ciklus priprema za Svjetsko seniorsko prvenstvo u karateu biće održan od 13. do 18. avgusta u Baru, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će gosti crnogorske reprezentacije na pripremama biti selekcija Srbije.

Selektori Almir Cecunjanin i Žarko Raković u borbama i Milena Milačić u katama na pripreme pozvali su 27 takmičara.

U konkurenciji karatista, u borbama, pripremaće se Matija Bojić (Fokus), Ognjen Bjelajac (Omladinac), Nenad Dulović (Omladinac), Balša Miličković (Omladinac), Ognjen Otašević (Omladinac), Nemanja Mikulić (Bijela), Emre Saljiu (Omladinac), Nikola Malović (Onogošt), Lazar Potpara (Fokus), Dušan Bijelić (Bar), Nemanja Jovović (Bar) i Lazar Jovović (Bar).

U ženskoj konkurenciji pozvane su Anja Jović (Omladinac), Jovana Strujić (Ris), Jovana Ćalić (Mavaši), Ksenija Rajović (Omladinac), Ksenija Miličković (Omladinac), Vasilisa Bujić (Bar), Jovana Stojanović (Bratstvo), Milena Jovanović (Omladinac) i Helena Backović (Omladinac).

Od takmičara u katama na pripremama boraviće Vladimir Mijač (Bar), Arijan Kočan (Bar), Kenan Nikočević (Bar), Nikola Milić (Bar), Filip Bakić (Budućnost) i Rijad Mandić (Budućnost).

Šampionat svijeta biće održan od 24. do 29. oktobra u Budimpešti.

