Kadetkinje slavile protiv Andore

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Petrovcu selekciju Andore 1:0, u utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira za plasman na Evropsko prvenstvo.

To je drugi trijumf crnogorske selekcije na turniru, nakon što je na startu takmičenja u grupi B1 savladala Litvaniju u Kotoru 3:2.

Odlučujući pogodak postigla je Vladana Boričić u 39. minutu

U drugom meču te grupe Bjelorusija je savladala Litvaniju 3:0 i ostvarila drugi trijumf.

Crnogorsku selekciju u nedjelju očekuje duel sa Bjelorusijom na Gradskom stadionu u

Podgorici.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirane selekcije, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od šest grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS