Kadetkinje pobijedile Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Radanovićima, u prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 3:1.

Prvi međusobni duel, odigran prije dva dana, završen je neriješeno 3:3.

Crna Gorta je povela golom Angeline Drešaj u 12. minutu.

Gošće su izjednačile početkom nastavka, strijelac je bila Emili Mitkovska u 47. minutu.

Drešaj je, samo pet minuta kasnije, donijela novo vođstvo crnogorskoj selekciji, a konačan rezultat postavila je Maša Tomašević desetak minuta prije kraja.

Selektor Mirko Marić kazao je da može biti zadovoljan i igrom i rezultatom.

“Još jedna dobra provjera za nas, s tom razlikom što nas je danas i rezultat ispratio, pored dobre igre. Uz to, sve igračice su dobile priliku u ove dvije utakmice. Možemo biti zadovoljni i igrom i rezultatom, pogotovo što je dosta igračica prvi put bilo u sastavu. U martu nas očekuju kvalifikacije, a nadamo se da ćemo do tada odigrati još koju pripremnu utakmicu”, kazao je Marić.

