Kadeti poraženi nakon jedaanesteraca

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Izraela, nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca, rezultatom 6:5, u utakmici posljednjeg, trećeg kola UEFA Razvojnog turnira u Podgorici.

Utakmica je u regularnom toku završena 0:0.

Crnogorski kadeti izgubili su nakon jedanaesterca i od Slovačke 5:3 (0:0), a jedini trijumf ostvarili su na startu turnira protiv Letonije 2:0.

Turnir su završili bez primljenog gola u regularnom toku.

Crnogorska selekcija bila je bliže trijumfu, imala je nekoliko velikih šansi, ali nije uspjela da ih realizuje najviše zahvaljujući odličnom izdanju izraelskog golmana.

U 55. Matija Jovanović je probao glavom sa ivice peterca, a dva minuta kasnije, nakon dodavanja Marka Đokaja, izbio je sam ispred izraelskog golmana, ali nije uspio da ga savlada.

Priliku da se upišu u strijelce imali su i Lazar Savović u 61. i Darvina Đukića u 65, ali je izraelska mreža ostala netaknuta.

Važan doprinos remiju dao je i crnogorski golman Edin Lekić, koji je 58. minutu, sa dvije odlične intervencije, spriječio Izrael da povede.

