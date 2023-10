Jadran poražen od Ferencvaroša

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana poraženi su večeras u Trebinju od mađarskog Ferencvaroša 17:10, u četvrtom kolu C grupe Lige šampiona.

Jadran, koji je izgubio i prvi međusobni duel u Budimpešti 9:7, upisao je treći poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Poražen je i od imenjaka iz Spilta 11:10, a jedini trijumf upisao je protiv Crvene zvezde, nakon boljeg izvođenja peteraca, rezultatom 21:20.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Čaba Vigvari sa pet pogodaka.

U ekipi iz Herceg Novog dvostruki strijelci bili su Danilo Radović i Matija Sladović, dok su po gol postigli Dmitri Holod, Uroš Vučurović, Lazar Vukićević, Ivan Nagajev, Matej Čaraj i Vasilije Radović.

Jadran će u petom kolu, 21. novembra, igrati protiv imenjaka u Splitu.

