Grbović zaustavljen u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Aleksandar Grbović nije uspio da se kvalifikuje za trku na 15 kilometara na Svjetskom prvenstvu na Planici.

On je danas u kvalifikacionoj trci na deset kilometara imao 13. rezultat.

Trku je istrčao za 29 minuta i 30,6 sekundi.

Za plasman u trku na 15 kilometara bio je neophodan plasman među deset najboljih.

Grbović će sjutra nastupiti u sprintu klasičnim stilom na 1,6 kilometara.

