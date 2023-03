Gojković zbog temperature predala finalnu borbu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković zbog povišene temperature nije mogla da nastupi u finalu međunarodnog turnira Riga Ladies Boxing Cup u prijestonici Letonije.

Članica Budve u finalnom meču kategorije do 57 kilograma trebala je da se bori protiv Tereze Makinen iz Finske.

Vicešampionka Evrope juče u polufinalu eliminisala je Šveđanku Saru Svenson.

“Gojković i zdravstvenih razloga nije mogla da izađe na ring i ovoga puta morala je da se zadovolji srebrnom medalljom”, saopšteno je iz budvanskog kluba.

Turnir u Rigi okupio je bokserke iz 21 države.

Vicešampionki Evrope turnir u Rigi u sklopu je priprema za nastup na Evropskim igrama i šampiontu svijeta.

Uz Gojković u Letoniji je njen trener i selektor reprezentacije Crne Gore Nikola Ružić.

