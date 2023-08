Ferstapen nastavio dominaciju

Podgorica, (MINA) – Vozač Red Bula, Holanđanin Maks Ferstapen, pobjednik je Velike nagrade Holandije, 12. trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

On je na stazi Zandvort upisao devetu uzastopnu pobjedu i izjednačio rekord koji je 2013. godine postavio Sebastijan Fetel.

To je njegov 11. trijumf ove sezone.

Kao drugoplasirani završio je Fernando Alonso u Aston Martinu, dok je pobjedničko postolje kompletirao vozač Alpina Pjer Gasli.

Francuz je do trećeg stepenika pobedničkog postolja došao pošto je Ferstapenov timski kolega Serhio Peres kažnjen zbog prebrze vožnje kroz pitlejn.

Trku je obilježio i privremeni prekid, osam krugova pre kraja, zbog jake kiše.

Crvene zastave su istaknute pošto je sa staze izletio vozač Alfa Romea Kinez Gvanju Džou.

