Evropska bronza za Strahinju Mrdaka

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Strahinja Mrdak sa bronzanim odličjem završio je nastup na Evropskom prvenstvu za školarce u Mariboru.

On je danas u polufinalnom meču kategorije do 42 kilograma poražen Serhija Artemenka iz Ukrajne odlukom sudija na poene 4:1.

Mrdak je medalju obezbijedio pobjedama protiv Karla Kneževića iz Hrvatske i Mariosa Zervidisa iz Grčke.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je prezadovoljan onim što je Mrdak pokazao ne samo na šampionatu nego i u kompletnom pripremnom periodu.

“Njegova posvećenost, kao i njegovog oca i trenera Slavka Mrdaka, je za svaku pohvalu. S obzirom da je on ulazna godina školaraca i da je jedan od najmlađih osvajača medalja na šampionatu to dovoljno govori o njegovom bokserskom potencijalu. Osim svih sjajnih rezultata treba napomenuti da je i odličan đak u školi i da je pravi primjer sportiste koji treba da prate nasi mlađi bokseri”, rekao je Ružić.

