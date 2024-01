Dukić i Marković jedre u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković plasirali su se u finalnu grupu klase ILCA7 na Svjetskom prvenstvu u Australiji i ostali u trci za olimpijsku vizu.

Dukić je kvalifikacije završio na 22, a Marković na 45. mjestu u konkurenciji 152 jedriličara.

U posljednjem kvalifikacionom danu, Dukić je je u petoj regati zauzeo osmo, a u šestoj sedmo mjesto.

Marković je u posljednja dva kvalifikaciona jedrenja bio sedmi i 18.

Poslije prvog dana takmičenja i dvije odjedrene regate, Dukić je na bio 24, a Marković na 48. mjestu.

Uoči posljendjeg kvalifikacionog dana zauzimali su 28. i 52. mjesto.

Na šampionatu učestvuje 153 jedriličara iz 52 države svijeta.

Slijede tri dana i šest finalnih regata do završetka 30. januara.

Za 31. januar zakazano je nadmetanje deset najbolji, koji će odlučiti osvajača titule svjetskog prvaka.

