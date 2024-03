Druga liga rezultati – Pobjede Otrant-Olimpika i Bokelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Otrant-Olimpika i Bokelja ostvarili su pobjede na startu proljećnog dijela šampionata u Drugoj crnogorskoj ligi.

Otrant-Olimpik je u Golubovcima, u meču 20. kola, pobijedio Internacional 1:0.

Odlučujući pogodak, za 12. trijumf ove sezone, postigao je Miloš Krkotić u 88. minutu.

Isti učinak ima i Bokelj, koji je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Lovćen 3:0.

Kotorski tim, koji sa Otrantom dijeli prvo mjesto na tabeli, do pobjede vodili su Igor Poček golovima u 30. i 75. i Marko Bojović u 44. minutu.

Važnu pobjedu u borbi za opstanak upisalo je Berane, koje je Radanovićima slavilo protiv Grblja.

Do četvrtog ovosezonskog trijumfa došlo je golovima Vasilija Osmajlića u 17. i Vuka Vulevića u 66. minutu iz jedanaesterca.

Sa tri boda nastavak takmičenja započela je i Iskra u Danilovgradu protiv Koma 1:0.

Jedini gol na utakmici postigao je Aleksa Karadžić u 57. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Igala i Podgorice, koji su u Herceg Novom igrali 1:1.

Gosti su poveli pogotkom Takerua Komije u 42. minutu.

Konačan rezultat, u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena, postavio je Boško Borovnica.

Otrant-Olimpik i Bokelj, nakon 20. kola, osvojili su po 42 boda.

Podgorica je treća sa 36, dok četvrto mjesto zauzima Grbalj sa 28 bodova.

