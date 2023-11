Despotović nakon osam godina ponovo u Budućnost Bemaksu

Podgorica, (MINA) – Lijevi bek crnogorske reprezentacije Jelena Despotović do kraja sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da u Budućnost dolazi kao pozajnljena igračica mađarskog FTC-a.

Despotović, 29-godišnji bek koji je sa reprezentacijom osvojila titulu prvaka Evrope 2012, već je odradila prvi trening sa novim saigračicama.

“S obzirom na to da je ove sezone već nastupala za FTC u EHF Ligi šampiona, pravo nastupa za Budućnost u elitnom takmičenju, ima od osmine finala, ukoliko Budućnost izbori plasman u eliminacionu rundu. Njen povratak je velika stvar i za reprezentaciju, koju od 30. novembra očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu, a u aprilu naredne godine i kvalifikacioni turnir za plasman na Olimpijske igre u Parizu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

U mađarskom FTC-u, Despotović ove sezone nije imala adekvatnu minutažu, pa će kroz treninge u Budućnosti i eventualni nastup u eliminacionoj rundi EHF Lige šampiona, pokušati da se vrati na nivo kada je imala značajnu reputaciju u evropskim okvirima.

Despotović je od 2012. do 2015. nosila dres Budućnosti i bila u sastavu tima koji je 2015. osvojio drugi trofej EHF Lige šampiona u klupskoj istoriji.

Nakon toga je nastupala za mađarski Debrecin, slovenački Krim, te mađarske klubove Đer i FTC.

“Sada se vraća u redove Budućnosti sa željom da ponovo potvrdi da je igrač izuzetnih kvaliteta i biće veliko pojačanje za dvostrukog šampiona Evrope”, navodi se u saopštenju.

