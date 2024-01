Đer osvojio i Bemaks arenu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Podgorici od mađarskog Đera 29:21 (17:13), u utakmicu 11. kola Lige šampiona.

To je deveti poraz podgoričkog tima, koji je u dosaašnjem dijelu takmičenja upisao i po pobjedu i remi.

Mađarski predstavnik, petostruki prvak Evrope, zadržao je maksimalan učinak ove sezone.

Đer je potvrdio kvalitet u Bemaks areni, opravdao je ulogu favorita i zabilježio 11. pobjedu.

Najefiaksnija u pobjedničkom timu bila je Ana Gros sa pet, dok je gol manje postigla Bruna Almeida de Paula.

U podgoričkom sastavu po četiri puta u strijelce upisale su Ivona Pavićević, Ivana Godeč i Nikolina Marković.

Budućnost će u narednom kolu, nakon dvonedjeljne pauze, 2. februara biti gost Savehofa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS