Delegacija POK-a u Atini

Podgorica, (MINA) – Delegacija Paraolimpijskog komiteta (POK) otputovala je za Atinu, gdje će do 4. oktobra boraviti na sportsko-edukativnom događaju Par-OLYMPIA, saopšteno je iz krovne asocijacije sporta osoba sa invaliditetom.

Organizator manifestacije je Paraolimpijski komitet Grčke, uz podršku ERASMUS plus programa, koofinansiranog od Evropske komisije.

Par-Olimpia je sportsko-edukativni događaj koji treba da unaprijedi inkluzivnost društva

preko sporta.

Mladi sa invaliditetom iz cijele Evrope imaće priliku da se sastanu sa vršnjacima, uče i povezuju se, razvijaju i vježbaju fizičke, bihevioralne i mentalne vještine, kao i da stiču svijest života u multikulturalnom svijetu, prihvatajući i poštujući različitosti.

Paralelno sa tim administracija paraolimpijsih komiteta, treneri i pratioci, imaće priliku kroz seminare i druge aktivnosti da unaprijede svoje vještine ka inkluziji.

Cilj Par-Olimpia sport događaja je da osnaži, angažuje i inspiriše mlade ljude sa invaliditetom da se bave sportom, uče nove životne vještine i usvajaju parolimpijske vrijednosti.

Događaj će omogućiti mladima i mladim sportistima sa invaliditetom da se upoznaju, treniraju i takmiče zajedno, kao i da omogući trenerima i tehničkom osoblju paraolimpijskih komiteta da se sastanu i povećaju svoja znanja o parasportu.

Seminari, edukacije i prezentacija sportova biće održani u sportskom kompleksu koji je bio centar Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2004.godine u Atini.

