Dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Bruklina 125:108 i upisali četvrti poraz na posljednjih pet mečeva NBA lige.

Crnogorski reprezentativac Nikola Vučević za 30 minuta u igri ubacio je 13 poena, a imao je i deset skokova i četiri asistencije.

Najefikasniji u ekipi Čikaga bio je Demar Derozan sa 31 poenom, dok je Derik Vajt dodao 18.

Bruklin su do pobjede vodili Kem Tomas sa 28, Denis Šreder sa 27 i Mikel Bridžis sa 25 poena.

Na ostalim utakmicama postignut su sljedeći rezultati:

Šarlot – Golden Stejt 97:115

Indijana – Los Anđeles Lejkers 109:90

Orlando – Los Anđeles Klipers 97:100

Vašington – Detroit 87:96

Klivlend – Filadelfija 117:114

Majami – Portland 142:82

Oklahoma – Finiks 128:103

San Antonio – Njujork 130:126

Denver – Minesota 98:111

Juta – Hjuston 100:101

Sakramento – Dalas 103:107

