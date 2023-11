Dabanović sudi duel u Pragu

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, sudiće duel petog kola C grupe Lige Evrope, između Sparte i Betisa u Pragu, odlučio je Sudijski komitet Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Dabanoviću će na stadionu Letna asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

U VAR naći će se dvojac iz Hrvatske – Mario Zebec i Igor Pajač.

Učinak sudijskog tima ocjenjivaće Martin Ingvarson, posmatrač suđenja koji dolazi sa Islanda.

Dabanović je ove sezone dijelio pravdu na tri utakmice UEFA klupskih takmičenja – jednu u kvalifikacijama za Ligu šampiona i dvije u grupnoj fazi Lige Evrope.

Duel Sparte i Betisa biće odigran sjutra u 18 sati i 45 minuta.

