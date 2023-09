Dabanović sudi duel Šturma i Sportinga

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, delegiran je za utakmicu prvog kola D grupe Lige Evrope, između Šturma i Sportinga iz Lisabona, saopšteno je iz Evropske fudbalske asocijacije.

Dabanoviću će asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

U VAR sobi biće Holanđani Johem Kampuis i Rihard Martens, dok će funkciju kontrolora suđenja obavljati Jern Vest Larsen iz Danske.

Utakmica na Merkur areni u Gracu, između Šturma i Sportinga, na programu je u četvttak, u 21 sat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS