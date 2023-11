Dabanović sudi duel Ajaksa i Brajtona

Podgorica, (MINA) – Sudijski komitet Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) delegirao je sudijski tim iz Crne Gore za dijeljenje pravde na utakmici četvrtog kola grupe B Lige Evrope, između Ajaksa i Brajtona.

Na centru će biti Nikola Dabanović, kojem će asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

VAR soba će se nalaziti u sjedištu UEFA u Nionu, a u njoj će biti Njemac Bastijan Dankert i Španac Karlos Del Sero Grande.

Učinak sudijskoj tima ocjenjivaće Peter van Dongen iz Holandije.

Utakmica na Amsterdam areni na programu je u četvrtak u 18 sati i 45 minuta.

