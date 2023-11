Crnogorskim tekvondistima šest medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondisti osvojili su šest medalja na Balkan kupu u Sarajevu, bodovnom turniru klase G1, sa kojeg se rezultati boduju za Svjetsku rang listu.

Seriju dobrih rezultata nastavila je seniorka Bese, Anđela Berišaj, koja je u Sarajevu nastup završila sa srebrnim odličjem.

Ona je u kategoriji do 73 kilograma, u finalnom meču, poražena od Mile Mastelić 2:1.

Prethodno je eliminisala Australijanku Keti Mid i HrvaticU Niku Klepac, 15. takmičarku sa Svjetske rang liste.

Berišaj je za nastup u Sarajevu nagrađena sa šest bodova.

Srebrni je bio i kadet Montenegro starsa Marko Vukčević.

Sa bronzanim odličjem nastup su završili kadeti Petar Adžić (S3) i juniori Anja Radević (Montenegro stars), Vasilije Nestorović (S3) i Andrea Berišaj (Besa).

Turnir je okupio 620 takmičara iz više od 40 država.

