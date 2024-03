Crnogorskim rukometašicama srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana, sa srebrnom medaljom, završila je nastup na kadetskom Mediteranskom prvenstvu u Podgorici.

Crnogorske rukometašice poražene su danas u finalnom meču od Španije 30:19.

Selekcija, koju su sa klupe predvodili treneri Miloš Perović i Bobana Krstović, do finala došla je kao drugoplasirana u ligaškom dijelu šampionata sa šest pobjeda i dva poraza.

Slavila je protiv Italije, Kosova, Slovačke, Turske, Rumunije i Slovenije, dok je poražena od Hrvatske i Španije, sa kojom se sastala i u finalu.

Španiju je do trofeja vodila Danijela Aguado Martinez sa osam golova.

U crnogorskoj selekciji po četiri pogotka postigle su Anđelina Orbović i Ivana Savić.

Za sjajna izdanja na prvenstvu nagrađene su i individualnim priznanjima.

Savić je proglašena za najbolju igračicu prvenstva, dok je Orbović najbolji lijevi bek i strijelac.

Bronzanu medalju osvojila je Hrvatska, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Slovačku 22:18.

