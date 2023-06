Crnogorskim odbojkašicama četvrto mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na finalnom turniru Srebrne lige u Gracu.

Crnogorske odbojkašice poražene su večeras u Gracu, u meču za treće mejsto, od Portugala 3:1 (23:25, 25:21, 25:20 i 25:23).

Portugal je do pobjede i trećeg mjesta došao nakon 118 minuta igre.

Crnogorske odbojkašice poražene su juče u polufinalnom meču od Austrije 3:1 (25:21, 23:25, 25:23 i 25:14), dok je od Portugala bolja bila Estonija 3:1 (29:27, 25:22, 18:25 i 26:24).

Za trofej boriće se Austrija i Estonija.

