Crnogorski vaterpolisti za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u razigravanju za plasman od petog do mjesta od Italije, nakon slabijeg izvođenja peteraca, 13:12.

Izabranici selelktora Petra Radanovića bili su na pragu poraza i u regularnom toku, ali je Lazar Vukićević dvije sekunde prije kraja izborio peterce.

Crna Gora će u meču za peto mjesto igrati sjutra sa Hrvatskom (14 sati).

