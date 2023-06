Crnogorski vaterpolisti sedmi na SP

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao sedmoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu.

Crnogorski vaterpolisti u meču za sedmo mjesto pobijedili su Hrvatsku 12:9.

Istog rivala savladali su i u grupi, u prvoj fazi takmičenja, nakon boljeg izvođenja peteraca.

Izabranike selektora Petra Radanovića do pobejde i sedmog mjesta vodili su Balša Vućković sa tri, Jovan Vujović, Danilo Stupar i Srđan Janović sa po dva gola.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Marko Mršić, Neđo Baštrica i Matija Sladović.

U hrvatskoj selekciji bolji od ostalih bili su Toni Mozara i Hrvoje Zvona sa po tri gola.

