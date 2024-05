Stonoteniseri Novoga ponovo najbolji

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri hercegnovskog kluba Novi odbranili su titulu prvaka u Super ligi Crne Gore.

Do trofeja došao je tim koji čine crnogorski reprezentativci Filip Radović, Filip Radulović i Jakša Krivokapić i internacionalac iz Srbije Ilija Majstorović.

Novi je, nakon eliminacije Igala u polufinalu, sa dva maksimalna trijumfa po 4:0 pobijedio i gradskog rivala Boku i okitio se novom titulom sampiona.

U borbi za treće mjesto Tivat je poslije velike borbe, u svih sedam partija (4:3), savladao Igalo.

Pehare i medalje najboljima u Super ligi urucio je potpredsjednik Stonoteniskog saveza Milan Bojanić.

U ženskoj Super ligi trijumfovala je pojačana ekipa Novoga, ispred Budima i Budućnosti.

Najboljima kod stonoteniserki trofeje je uručio predsjednik STSCG Željan Šoć.

