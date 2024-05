Rezultati potvrđuju da je evropska budućnost prioritetan cilj Vlade

Podgorica, (MINA) – Konkretnim koracima i rezultatima Vlada je potvrdila da joj je evropska budućnost Crne Gore prioritetan cilj, poručila je vršiteljka dužnosti generalne direktorice za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i pravnu tekovinu Unije u Ministarstvu evropskih poslova (MEP), Jovana Dragović.

Kako je saopšteno iz MEP, Dragović je to rekla na obilježavanju Dana Evrope u Beranama.

Iz tog Vladinog resora su rekli da su, u okviru Evropskog đira u tom gradu, u glavnoj gradskoj ulici organizovani nastupi učenika Škole za osnovno muzičko obrazovanje i kulturno-umjetničkog društva „DUGA“.

Kako su naveli, organizovano je i slikanje na temu “Evropa i ja”, na kojem su učestvovali učenici osnovnih škola.

„U Beranama je, takođe, u Polimskom muzeju održana debata na temu „Članstvo Crne Gore u EU će pozitivno uticati na očuvanje crnogorske tradicije i identiteta“, koju su vodili članovi debatnog kluba Gimnazije „Panto Mališić““, kaže se u saopštenju.

Dragović je kazala da je za šest mjeseci rada Vlade ispunjen značajan broj privremenih mjerila u poglavijima 23 i 24, a što vodi do dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) na predstojećoj Međuvladinoj konferenciji.

Ona je podsjetila na neke od rezultata koji su ostvareni u posljednjih pola godine, navodeći da sve to i još mnogo rada nakon toga, trasira još izvjesniji put ka članstvu Crne Gore u porodici evropskih naroda do 2028. godine.

„Ubijeđeni smo da će Crna Gora članstvom EU preuzeti ne samo univerzalne vrijednosti zajedništva, slobode i solidarnosti – ne samo nominalno, već funkcionalno sve vrijednosti koje služe prosperitetu i boljitku svih njenih građana, kao što su i ekonomska stabilnost i društvo jednakih šansi za sve nas“, poručila je Dragović.

Predsjednik Opštine Berane Vuko Todorović kazao je da žele da pošalju snažnu poruku o spremnosti lokalne administracije u procesu pridruživanja EU, za dobrobit građana i ispunjeniji i kvalitetniji život.

Kako je rekao, u proteklom periodu Opština Berane koristila je mogućnosti koje su im dostupne kroz evropske fondove, u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, unapređenja infrastrukturnih kapaciteta, postizanja konkretnih promjena na bolje za građane.

„Realizovani su značajni projekti koji su podigli svijest građana o mogućnostima i benefitima koje nam donosi proces pristupanja EU, ali i najavili ono što slijedi, nakon pristupanja. Nemam dilemu da je budućnost naše djece u zajednici ekonomskog blagostanja“, kazao je Todorović.

Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Margarida Mariguesa rekla je da EU i MEP ove godine podržavaju devet opština u Crnoj Gori u organizaciji proslava povodom Dana Evrope.

„Želim da se zahvalim Opštini što je organizovala današnje svečanosti, koje su bile u duhu Evrope i da istaknem da će EU nastaviti da podržava sve opštine na ovom putu“, poručila je Mariguesa.

Manifestacija Evropski đir, kojom je nastavljeno obilježavanje Dana Evrope u više crnogorskih opština, danas je održana i u Mojkovcu.

Potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, rekao je da je Evropa sinonim demokratskih vrijednosti, gdje je demokratija suštinski stub evropskog identiteta.

„Zaštita manjina i ljudskih prava, nediskriminacija, medijski pluralizam, vladavina prava, neki su samo od zaštitnih znakova“, dodao je Šćekić.

Kako je kazao, danas je prilika da, kao građani države koja je kandidat za ulazak u EU, crnogorski građani obnove predanost jačanju saradnje i dijaloga unutar Evrope i sa ostatkom svijeta

Šćekić je poručio da Dan Evrope podsjeća na važnost međukulturnog dijaloga i razumijevanja.

„Neka nam ovaj dan bude podsjetnik da smo jači kada djelujemo zajedno, s poštovanjem prema različitostima i otvorenošću prema budućnosti koju gradimo zajedno“, rekao je Šćekić.

On je poručio da je Dan Evropa inspiracija za dalje zalaganje za mir, prosperitet i solidarnost unutar kontinenta i izvan njega.

„Moramo se zalagati za stvaranje što uređenijeg sistema unutar same države, kako bi kao punopravna članica EU zasijali u pravom sjaju“, naveo je Šćekić.

Predsjednik Opštine Mojkovac Vesko Delić kazao je da obilježavanjem Dana Evrope lokalna uprava želi da građanima približi proces pristupanja Crne Gore EU, benefite i obaveze koje to sa sobom nosi, kao i informisanje o promjenama koje će se dogoditi na putu do punopravnog članstva.

„Smatram da su mladi ljudi jako važni za proces evropskih integracija i da je neophodno da se čuje i njihov glas. Zajedničkim snagama, a uz podršku države, želimo da svakodnevno mladim ljudima pružimo znanja i informacije o EU i pregovaračkom procesu“, rekao je Delić.

Programska menadžerka za regionalnu saradnju u Delegaciji EU Valentina di Sebastiano istakla je da Dan Evrope označava rođenje ideje ujedinjene Evrope.

„Na današnji dan slavimo principe mira, jedinstva i solidarnosti u Evropi koji definišu EU. To je dan kada razmatramo dostignuća EU i optimistički gledamo u budućnost“, kazala je di Sebastiano.

Ona je istakla da današnja proslava u Mojkovcu pokazuje da je zajednička vizija da Crna Gora postane dio porodice EU u vrlo skoroj budućnosti.

„Vidim da najmlađi Mojkovčani već dobro poznaju EU i spremni su da kroz igru proslave naše zajedničke, evropske vrijednosti“, kazala je di Sebastiano.

Iz MEP-a su kazali da su Evropski đir u Mojkovcu obogatila djeca iz vrtića „Jevrosima Jevra Rabrenović“, plesnim tačkama i interaktivnim zabavnim saržajem na trgu Ljubomira Bakoča.

Evropski đir je inicijativa kroz koju više opština u Crnoj Gori proslavlja dan Evrope, a koji se organizuje uz podršku MEP i Delegacije EU, u okviru EU4ME projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS