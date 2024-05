UIKS: Katnić iskoristio pravo na jednu vanrednu posjetu tokom maja

Podgorica, (MINA) – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) saopštila je da je pritvoreni bivši specijalni državni tužilac Milivoje Katnić ovog mjeseca već iskoristio pravo na jednu vanrednu posjetu mjesečno, koja je propisana Pravilnikom o bližem načinu izvršenja pritvora.

Iz Centra za monitoring i istraživanje ranije je saopšteno da njihovom predstavniku danas nije dozvoljeno da posjeti Katnića, iako je imao odobrenje od predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića.

“Pravilnikom o bližem načinu izvršenja pritvora propisano je da pritovreni može ostvariti jednu vanrednu posjetu tokom mjeseca”, saopštili su iz UIKS-a.

Oni su objasnili da je Katnić u toku ovog mjeseca ostvario pravo na jednu posjetu.

“Postupajuci i odgovorni službenik Istraznog zatvora nije mogao dozvoliti drugu po odobrenju vanrednu posjetu istom pritvorenom”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Istražni zatvor će obavijestiti Viši sud radi daljih instrukcija u konkretnom slučaju.

“Napominjemo da se redovne posjete i posjete advokata ostvaruju uredno”, kaže se u saopštenju UIKS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS