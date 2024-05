Bokelju derbi i prvo mjesto na tabeli

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja pobijedili su danas u Kotoru ulcijski Otrant-Olimpik 2:1 i preuzeli prvo mjesto a tabeli nakon 34. kola Druge crnogorske lige.

Domaćin je u duelu vodećih timova drugoligaškog karavana poveo golom Fatiha Mukovića u 13. minutu.

Izjednačio je, pet minuta kasnije iz jedanaesterca, Kristijan Škrelja.

Pitanje pobjednika riješio je autogol Japanca Horikea u 78. minutu.

Važnu pobjedu ostvario je Kom, koji je na Zlatici savladao Podgoricu 4:1 i očuvao status drugoligaša.

Taj status, dva kola prije kraja, izgubio je Internacional, koji je u Dailovgradu poražen od Iskre 2:1.

Lovćen je poražen od Grblja 2:1, dok je Igalo slavilo protiv Berana 2:0.

Bokelj je, ako 34. kola, preuzeo prvo mjesto na tabeli sa 74 boda i ima jedan više od Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 54, Grbalj je letvrti sa 48, dok je peto Igalo sa dva boda manje.

