Denver nadigrao Minesotu i izjednačio u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Minesotu 115:107 i izjednačili na 2:2, u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za drugi uzastopi trijumf Denvera u gostima bio je Nikola Jokić sa 35 poena, Aron Gordon je ubacio 27, a Džamal Marej 19.

U ekipi Minesote istakao se Entoni Edvards sa 44 poena.

Neriješeo je i na Istoku, nakon što je Indijana u četvrtom meču savladala Njujork 121:89.

Indijanu je do pobjede vodio Tajris Halibarton sa 20, Paskal Sijakam je dodao 14, a poen manje Majlis Tarner.

U ekipi Njujorka istakao se Alek Barks sa 20, dok je Džejlin Branson utakmicu završio sa 18 poena.

