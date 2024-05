Katalizatorska uloga jeftinijih prekograničnih platnih transfera na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zemlje Zapadnog Balkana mogu se višestruko okoristiti pridruživanjem Jedinstvenom području plaćanja eurima (SEPA) i modernizacijom platnog sistema, a nagrada za to je prosperitetnija, integrisanija i stabilnija regija, ocijenjeno je iz Svjetske banke (SB).

Direktorica SB za zemlje Zapadnog Balkana, Xiaoqing Yu, navela je u svom autorskom tekstu da u vrijeme kad digitalna transformacija diktira ekonomski napredak neizmjeran je značaj neometanih i isplativih prekograničnih poslovnih transakcija.

„Naročito se to tiče zemalja Zapadnog Balkana, koje teže bližem povezivanju, kako međusobno, tako i s Evropskom unijom, a smanjenje troškova međunarodnih platnih transakcija između poslovnih subjekata od ključnog značaja za ekonomski razvoj i integraciju u globalna tržišta“, rekla je Yu.

Ona je ocijenila da je dobar primjer položaj malih i srednjih preduzeća, koja predstavljaju okosnicu ekonomija ove regije. Tim firmama, koje često posluju na rubu rentabilnosti, prekomjerne transakcijske naknade nijesu tek neugodnost nego, često, i prepreka koja ih može odvratiti od upuštanja u prekograničnu trgovinu.

„Snižavanje takvih troškova može znatno uticati na njihovo poslovanje, povećanje konkurentnosti i poboljšanje ambijenta za napredak, pošto se tada poslovni subjekti mogu više posvetiti inovacijama i širenju svog poslovanja umjesto prevazilaženju finansijskih poteškoća“, ocijenila je Yu.

Prema nedavnoj analizi SB-a, prenos pet hiljada EUR između malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu je, u prosjeku, deset puta skuplji u poređenju sa sličnom transakcijom, unutar SEPA-e. S porastom transakcije na 20 hiljada EUR povećavaju se i razlike u troškovima: 17 puta su veći od transfera između zemalja SEPA-e.

SEPA je inicijativa koja olakšava bankovne transfere denominirane u eurima, jednakim tretiranjem svih, i domaćih i prekograničnih plaćanja u ovoj valuti unutar svog područja. Svrha joj je uspostavljanje područja neometanog plaćanja u cilju povećanja efikasnosti, smanjenja troškova i jačanja konkurentnosti, što naročito koristi mikro, malim i srednjim preduzećima.

„Uspostavljanje takvog područja podrazumijeva usklađivanje praksi i zakonskog okvira za plaćanja u svim uključenim zemljama, a to su članice EU i nekoliko zemalja i teritorija izvan Evropske unije“, navela je Yu.

Istovremeno, modernizacija platnog sistema značajno pogoduje i onim poslovnim subjektima unutar područja SEPA-e koji se žele uključiti u trgovinu i poslovanje s partnerima sa Zapadnog Balkana.

„Kako sada stvari stoje, firma sa sjedištem u području SEPA-e, koja želi prebaciti, recimo, pet hiljada EUR svom partneru u zemlji Zapadnog Balkana, suočava se s 12 puta većim troškovima transakcije nego kada bi isti iznos plaćala partneru u zemlji članici Jedinstvenog područja plaćanja“, objasnila je Yu.

Na makronivou je olakšavanje isplativih transakcija između poslovnih subjekata umnogome značajnije od pukih finansijskih koristi. To je svjedočenje o opredjeljenju Zapadnog Balkana za jačanje tržišne integracije.

„Manji troškovi transakcija mogu otvoriti ciklus pozitivnih ishoda, poput povećanog obima trgovine, unaprjeđenja novčanih tokova te rasta direktnih stranih investicija. Naročito je to značajno dok Zapadni Balkan traži načine za ubrzanje ekonomskog rasta, smanjenje zaostatka u razvoju za zapadnom Evropom i povećanje životnog standarda građana“, rekla je Yu.

Uviđajući potencijalne koristi, Svjetska banka je udružila snage s raznim partnerima, uključujući Savjet za regionalnu saradnju i Sekretarijat CEFTA-e (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini), u svrhu pružanja tehničke pomoći, koju finansira Evropska unija.

„Takođe smo spremni pružiti finansiranje zemljama Zapadnog Balkana za unapređenje njihovih domaćih sistema brzog plaćanja, tako da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pruža SEPA“, precizirala je Yu.

Jedan od ključnih aspekata njihove pomoći je, kako je kazala, usklađivanje s platnim propisima i drugim standardima Evropske unije u cilju olakšanja učešća zemalja Zapadnog Balkana u SEPA-i, što će poboljšati pristup tržištu i ojačati ekonomske integracije i unutar regije i s Evropskom unijom.

„Još jedan bitan aspekt ove inicijative je uspostavljanje i implementacija sistema brzog plaćanja. Ti inovativni sistemi, koji omogućavaju trenutni transfer novca 24/7, potpomognuti su modernim metodama kao što su tehnologija QR-kodova ili korištenje brojeva mobilnih telefona za identifikaciju. Put ka digitalizaciji je jasan, a razlozi su opravdani. Istraživanja potvrđuju značaj digitalnih finansijskih usluga: povećanje korištenja digitalnog plaćanja za deset odsto, može smanjiti sivu ekonomiju jedne zemlje oko dva odsto“, rekla je Yu.

Kako se pripremamo za predstojeći Regionalni samit lidera Zapadnog Balkana u Crnoj Gori krajem sedmice, bitno je imati na umu da smanjenjem troškova transakcija proizvodi i usluge Zapadnog Balkana mogu postati konkurentniji na tržištu Evropske unije. Istovremeno se može podstaći poslovne subjekte iz Evropske unije i SEPA-e na ulaganja i širenje na Zapadni Balkan.

„Smanjenje troškova platnih transfera između poslovnih subjekata sa Zapadnog Balkana i iz Jedinstvenog područja plaćanja eurima ne predstavlja samo finansijsku olakšicu – to je višenamjenska strategija za poticanje ekonomskog rasta, integracije i stabilnosti. Time se utire put u budućnost u kojoj će poslovni subjekti, veliki i mali, moći poslovati pod istim uslovima, u kojoj su prisutne inovacije i u kojoj se Zapadni Balkan može uvjerljivije nametnuti Evropi i svijetu“, zaključila je Yu.

