Predstavniku CeMI-ja nije dozvoljeno da posjeti Katnića

Podgorica, (MINA) – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) nije danas dozvolila predstavniku Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) da posjeti bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, iako je imao odobrenje od predsjednika Višeg suda u Podgorici Borisa Savića.

Kako je saopšteno iz CeMI-ja, njihov predstavnik je, shodno Zakoniku o krivičnom postupku, po odobrenju Savića, danas u 13 sati pokušao da posjeti Katnića.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je dozvola za posjetu od Višeg suda izdata danas i da se samo danas mogla iskoristiti.

“Međutim, nakon što je predstavnik CeMI-ja pristupio Istražnom zatvoru, dežurni službenik je, nakon konsultacija sa Upravom , obavijestio da Uprava ne dozvoljava posjetu”, kaže se u saopštenju.

Iz CeMI-ja su kazali da žale zbog postupanja Uprave UIKS-a.

“Ovakav postupak Uprave Istražnog zatvora pojačava zabrinutost i budi sumnju u stanje i uslove u kojima se nalazi pritvorenik Katnić”, istakli su iz CeMI-ja.

Oni su pozvali nadležne da dozvole posjetu posmatrača CeMI-ja u skladu sa odlukom Višeg suda, i omoguće im da utvrde u kakvom stanju i uslovima se Katnić nalazi.

Iz CeMI-ja su zatražili i reakciju ministra pravde.

“Posjeta se ne realizuje na zahtjev pritvorenika, nego na osnovu člana 183. stav 3 kojima je domaćim organizacijama koje se bave ljudskim pravima dozvoljeno da izvrše uvid u uslove u kojima boravi pritvorenik”, rekli su iz CeMI-ja.

U soapštenju se navodi da CeMI, kao NVO koja dugo godina sprovodi aktivnosti praćenja sudskih postupaka sa ciljem unapređenja poštovanja ljudskih prava u pravosudnom sistemu Crne Gore, smatra da je imperativ pružiti pritvorenicima adekvatnu medicinsku njegu i uslove za boravak.

“Kao NVO, nastavićemo da pratimo ovaj slučaj i pored ponašanja uprave UIKS-a i odbijanja da postupi po sudskoj odluci”, poručili su iz CeMI-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS