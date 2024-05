U srijedu sajam poslova za studente Job Fair

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Studentska organizacija EESTEC LC Podgorica, u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG), organizuje četvrti sajam poslova za studente Job Fair, koji će biti održan u srijedu u holu zgrade Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Sajam, koji će trajati od 11 do 15 sati, otvoriće zvanični predstavnici organizatora.

„Cilj sajma Job Fair je da studentima Elektrotehničkog fakulteta, IT smjerova na Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i IT smjerova na Univerzitetu Mediteran i Donja Gorica olakša put do željenog posla, prakse ili stručnog usavršavanja, na način što će ih povezati sa kompanijama koje su zainteresovane da dobiju mlad, motivisan i, prije svega, stručan kadar“, navodi se u saopštenju.

Zainteresovanim studentima će se predstaviti preko 14 kompanija iz energetike, telekomunikacija, elektronike i IT oblasti.

„To će biti odlična prilika da pronađu posao ili poslovnu praksu, a ujedno i razmijene kontakte kao i informacije o aktuelnostima i potrebama tržišta rada, te pozivamo studente da posjete Sajam“, zaključuje se u saopštenju.

