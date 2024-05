Podrška registrovanim proizvođačima jaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja, pilećeg i ćurećeg mesa odnosno tov brojlera, za prvu polovinu godine.

Poziv je objavljen u skladu sa Agrobudžetom za ovu godinu i budžetskom linijom – Program unapređivanja stočarstva za ovu godinu.

Javni poziv traje do 24. maja.

“Podrška se ostvaruje u iznosu deset centi po kilogramu pilećeg mesa, maksimalno do 2,2 kilograma po brojleru i deset centi po kilogramu ćurećeg mesa, a najviše do 20 kilograma po ćurki za period od 15. oktobra prošle godine do 15. aprila, odnosno četiri EUR na hiljadu komada jaja, maksimalno do 150 jaja po koki nosilji za period od 15. oktobra prošle godine do 15. aprila u registrovanim objektima za držanje koka nosilja“, navodi se u pozivu.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja, pilića i ćurića administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za držanje koka nosilja pilića i ćurića kao i drugih dostavljenih dokaza.

„Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je zahtjev u skladu sa uslovima javnog poziva, po dobijanju pozitivnog mišljenja nakon terenske kontrole, sredstva podrške će Ministarstvo uplatiti na žiro račun korisnika sredstava podrške, po donošenju rješenja o odobravanju sredstava podrške“, navodi se u pozivu.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 020/482-280.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj javni poziv i zahtjev za podršku objavljeni su na internet stranici Ministarstva i linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-registrovanim-proizvodjacima-jaja-pileceg-i-cureceg-mesa-tov-brojlera-za-prvu-polovinu-2024-godine

