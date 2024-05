Perunović i Pljevljaci obilježili trku u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Član hercegnovskog Auto moto sportskog kluba (AMSK) Podi, Jovan Perunović, bio je najbrži učesnik brdske auto trke u Šavniku, na startu nove sezone Auto i karting saveza Crne Gore.

Perunović, koji je trijumfovao u klasi E1 1200 moto, bio je jedini učesnik koji je zahtjevnu stazu Šavnik – Gradac, dugu tri i po kilometra, prevezao ispod tri minuta.

Pobjedničko vrijeme iznosi dva minuta, 57 sekundi i 28,1 stotinku.

Kao drugoplasirani u generalnom plasmanu završio je Aldin Ćorović iz pljevaljskog AP Sporta, dok je treći bio Dušan Tujkovic iz AMSK Kotor.

U ekipnom plasmanu trijumfovali su Pljevljaci, ispred predstavnika klubova Podi i Crmnica.

Najbrži učesnik zvaničnog treninga, Milan Jakšić iz AMSK Kotor, izletio je sa staze u prvoj vožnji.

Peh je imao i njegov klupski drug, iskusni Darko Ivanović, koji je na treningu bio ukupno treći, odnosno najbrži u svojoj klasi.

Organizator trke bio je AMSK Stojković iz Nikšića, a takmičenje je pratio vekiki broj ljubitelja automobilizma.

Naredna trka crnogorskog šampionata biće vožena 1.i 2. juna u Kotoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS