MVP uputilo predlagačima amandmane na Predlog rezolucije o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) uputilo je danas predlagačima amandmane na Predlog rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici, saopštili su iz tog Vladinog resora, dodajući da je cilj predloženih izmjena otklanjanje pogrešnih interpretacija.

Vlada Crne Gore je na sjednici u subotu usvojila amandmane na predlog rezolucije „Međunarodni dan sjećanja i pomena genocida u Srebrenici 1995.“.

“MVP obavještava da je danas uputilo predlagačima sugestije na predloženi tekst, koje imaju za cilj da doprinesu otklanjanju pogrešnih interpretacija, naročito imajući u vidu diskusiju povodom predloga rezolucije u sjedištu UN, kao i u regionu i Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP-a su naglasili da Crna Gora u potpunosti poštuje presude međunarodnih sudskih instanci, ranije usvojene deklaracije i rezolucije, uključujući i Rezoluciju o genocidu u Srebrenici koju je usvojila Skupština Crne Gore 2021. godine.

“Upravo iz tog razloga, kao država privržena njegovanju kulture sjećanja, koju karakteriše multivjerski i multinacionalni sklad, te zemlja prepoznata kao faktor stabilnosti u regionu, posvećena izgradnji najboljih mogućih odnosa sa svim svojim susjedima, Crna Gora je ovoj temi pristupila sa posebnim senzibilitetom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Crna Gora pristupila pitanju rezolucije sa ciljem da doprinese kroz prijateljski i pomiriteljski stav, a ne kroz dnevno-političke interpretacije.

Iz MVP-a su kazali da je je Crna Gora predložila dopunu predloga teksta rezolucije kroz dvije amandmanske formulacije.

“Kojima bi se nedvosmisleno istaklo da je krivica za zločin genocida individualna i da ne može biti pripisana nijednom narodu, etničkoj ili vjerskoj grupi, uz ukazivanje na neophodnost očuvanja odredaba Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini”, rekli su iz MVP-a.

Iz tog Vladinog resora su naveli da je predlog amandmana bio predmet komunikacije sa predlagačima rezolucije uobičajenim diplomatskim putem.

“I ima za cilj da pokušaju otkloniti sve sumnje u mogućnosti njene eventualne zloupotrebe, te da spriječe nerazumijevanje i dalju politizaciju ovog i drugih sličnih pitanja”, istakli su iz MVP-a.

Oni su dodali da su sugestije, koje su podijelili sa predlagačima i partnerima unutar UN-a, odraz dobrih namjera u skladu sa pozicijom koju Crna Gora gradi u regionu, a ne bilo kakvih ili bilo čijih političkih interesa.

“Sve dalje informacije o ovom pitanju Ministarstvo će pružiti blagovremeno i u skladu sa dinamikom aktivnosti u UN-u”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS