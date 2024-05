Trodnevna obustava željezničkog saobraćaja na liniji Bijelo Polje – Kolašin

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički saobraćaj na relaciji Bijelo Polje – Kolašin biće potpuno obustavljen u subotu, nedjelju i ponedjeljak, zbog izvođenja radova na mostu Tara 1, saopšteno je iz Željezničkog prevoza (ŽPCG).

„Na relaciji Bijelo Polje – Kolašin – Bijelo Polje biće organizovan alternativni prevoz autobusima za lokalne vozove, sa presijedanjem u stanici Kolašin iz voza u autobus i obratno“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su najavili da će u međunarodnom saobraćaju biti organizovan prevoz autobusima na relaciji Bar – Bijelo Polje – Bar, sa presijedanjem putnika u stanici Bijelo Polje iz voza u autobus i obratno.

