Crnogorski rukometaši ubjedljivi protiv Gruzije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Gruzije 34:20 (19:11), u prvom od dva prijateljska meča u okviru EHF nedjelje.

Izabranici selektora Vlada Šole opravdali su ulogu favorita, već do poluvremena stekli su ubjedljivu prednost, koja je u nastavku iznosila i 15 golova (33:18).

Gruzija je samo jednom, na startu meča (1:0), bila u vođstvu, dok je posljednji put izjednačila na 2:2.

Crna Gora je serijom od 6:0 povela 8:2, dok je u 26. minutu razlika iznosila devet golova (18:9).

Prvi šut docifrenu prednost stekla je u 32. minutu (21:11) i nije je isšuštala do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Luka Radović sa osam, dok su po četiri gola postigli Stefan Čavor i Milorad Bakić.

U duelu sa Gruzijom debitovali su Milorad Bakić i Filip Krivokapić.

Nebojša Simić branio je u prvom poluvremenu i upisao šest, a u nastavku Nikola Matović sa četiri i Haris Suljević sa jednom odbranom.

Isti rivali sastaće se sjutra ponovo u 14 sati.

Dueli sa Gruzijom u sklopu su priprema za majski baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo.

