Crnogorski rukometaši sjutra sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Rumunije, u prijateljskom meču koji će biti odigran u okviru EHF sedmice.

Biće to izabranicima selektora Vlada Šole prvi duel pred svoijim navijačima nakon šest mjeseci.

Ujedno biće im to odlična provjera za januarsko Evropsko prvenstvo.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu u igrati u Minhenu protiv Mađarske, Islanda i Srbije.

Duel u dvorani Verde počeće u 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS