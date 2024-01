Crnogorski rukometaši sjutra sa Islandom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Minhenu sa Islandom utakmicu drugog kola C grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Crnogorski rukometaši sedmi nastup na kontinentalnom šampionatu počeli su porazom od Mađarske 26:24.

Island je u samom finišu izbjegao poraz u duelu sa Srbijom i sa dva vezana pogotka u posljendjih 30 sekundi izborio remi 27:27.

Utakmica će početi u 18 sati.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 30 minuta, rivali će biti Srbija i Mađarska.

