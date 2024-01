Crnogorski rukometaši poraženi na startu EP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Crnogorski rukometaši izgubili su večeras u Minhenu, u C grupi, od Mađarske 26:24.

Izabranici selektora Vlada Šole bili su na korak od boda, imali su 30 sekundi za posljednji napad za izjednačenje, ali nijesu uspjeli da ga realizuju.

Uslijedila je kontra i novi pogodak Mađarske u posljednjim sekundama meča za konačnih 26:24.

Crnogorska selekcija je zaslužila bar bod, pružila je snažan otpor rivalu, tokom cijelog meča bila je u igri, ali je u samom finišu, kada se rješavalo pitanje pobjednika, napravilo nekoliko grešaka koje je Mađarska znala da kazni.

Crnogorske rukometaše povoljnijeg rezultata koštalo je puno tehničkih grešaka, ishitrenih šuteva i nerealizovanih zicera, uz priličan broj “ispadanja” u odbrani.

Mađarska je dva puta u prvom i jednom u drugom poluvremenu imala tri gola prednosti – 13:10 (27), 14:11 (28) i 19:16 (38), ali nije uspjevala da se odvoji.

U uzbudljivom finišu bolje se snašla Mađarska i slavila.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji su bili Vuko Borozan i Arsenije Dragašević sa po šest, dok su po četiri gola dodali Miloš Vujović i Branko Vujović.

U mađarskoj selekciji najbolji su bili Benće Banhidi sa šest i Mate Lekai sa pet golova.

U drugom meču C grupe Island i Srbija igrali su neriješeno 27:27.

Island će biti naredni rival crnogorske selekcije, u nedjelju u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS