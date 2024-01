Crnogorski rukometaši na startu sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore sjutra će duelom sa Mađarskom u Minhenu početi sedmi nastup na Evropskom prvenstvu.

Lijevo krilo crnogorske reprezentacije smatra da Mađarska ima blagu ulogu favorita.

“Radi se o naciji koja mnogo ulaže u svoju reprezentaciju i klubove, a ima i dosta dobrih i kvalitetnih igrača”, rekao je Vujović.

On je naglasio da obje ekipe žele da pobjedom počnu šampionat Evrope.

“Radi se o Evropskom prvenstvu igra se 60 minuta i svi ćemo pružiti maksimum, a koliko će ko dati u tom trenutku više ne zavisi ni od budžeta ni ulaganja – utakmica je tu da pokažemo ko više želi tu pobjedu”, rekao je Vujović.

Duel Crne Gore i Mađarske zakazan je za 20 sati i 30 minuta.

U drugom meču te grupe, u 18 sati, sastaće se Srbija i Island.

