Crnogorski košarkaši na turniru u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće na pripremnom turniru, koji će za vikend biti održan u Tbilisiju, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Izabranike selektora Boška Radovića u polufinalu, u subotu u 14 sati po našem vremenu, igraće protiv Irana.

U drugom polufinalu sastaće se domaćin Gruzija i Jordan.

Mečevi za konačan plasman na programu su nedjelju.

Selektor Radović za turnir u Tbilsiju računa na 13 košarkaša.

Nastupiće Bojan Dubljević, Nikola Vučević, Marko Simonović, Nemanja Radović, Emir Hadžibegović, Dino Radončić, Alaksa Ilić, Andrija Slavković, Petar Popović, Vladimir Mihailović, Igor Drobnjak, Kendrik Peri i Nikola Ivanović.

