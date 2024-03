Crnogorski golbalisti srušili paraolimpijskog šampiona

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore

upisala je po pobjedu, poraz i remi prvog takmičarskog dana VANDA Kupa nacija u Berlinu.

Crnogorski golbalisti veliki trijumf ostvarili su protiv paraolimpijskog šampiona, selekcije Brazila 7:6.

Do pobjede došli su poslije velikog prekreta, nakon što su gubili 5:3 i 6:4.

Ranije danas igrali sa Poljskom neriješeno 10:10.

Ostaje žal što zbog otkazanog sinoćnjeg leta nijesu uspjeli da na vrijeme doputuju u Berlin na meč sa Japanom, koji je bio zakazan za jutros u deset sati.

Utakmica je registrovana službenim rezultatom 10:0.

U nastavku turnira Crnu Goru sjutra očekuju dueli sa Njemačkom (8.00) i Švedskom (18.30), dok će se u nedjelju sastati sa Iranom (8.00).

Prema propozicijama, po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u četvrtfinale, dok će ostale ekipe razigravati za plasman od 9. do 14. mjesta.

Nastup golbal reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

