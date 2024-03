Crnogorski golbalisti poraženi od Njemačke i Švedske

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore upisala je dva poraza drugog takmičarskog dana VANDA Kupa nacija u Berlinu.

Crnogorski golbalisti poraženi su ranije danas od Njemačke 9:4, dok su večeras izgubili od Švedske 10:9, iako su sredinom drugog polvremena vodili 7:4.

Uoči posljednjeg kola imaju učinak od po jednog trijumfa i remija i tri poraza.

Savladali su juče svjetskog i paraolimpijskog prvaka, selekciju Brazila 7:6, dok su sa Poljskom igrali neriješeno 10:10.

Otkazivanje leta uslovilo je da zakasne na duel sa Japanom, pa je utakmica registrovana službenim rezultatom 10:0.

U posljednjem kolu, sjutra u osam sati, crnogorsku selekciju očekuje duel sa Iranom.

Prema propozicijama, po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u polufinale.

Nastup golbal reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

