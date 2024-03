Crnogorski golbalisti na Kupu nacija u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore učestvovaće od petka do nedjelje na VANDA Kupu nacija u Berlinu, koji će okupiti 14 reprezentacija, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Izabranici selektora Nikole Čurovića igraće u grupi A sa prvakom svijeta, selekcijom Brazila, Japanom, Iranom, Njemačkom, Poljskom i Švedskom.

U grupi B igraće reprezentacije Litvanije, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Južne Koreje, Egipta, Finske i Danske.

Sjutra, prvog dana takmičenja, crnogorsku selekciju očekuju tri utakmice – sa Japanom (10.00), Poljskom (14.30) i Brazilom (20.30).

U subotu igraće sa domaćinom sa Njemačkom (8.00) i Švedskom (18.30), dok će se u nedjelju sastati sa Iranom (8.00).

Po četiri najbolje selekcije i grupe izboriće četvrtfinale, dok će ostale ekipe razigravati za plasman od 9. do 14. mjesta.

U muškom dijelu turnira učestvuje šest od osam ekipa kvalifikivanih za Paraolimpijske igre u Parizu.

Selektor Nikola Čurović za turnir u Berlinu računa na braću Marka i Nikolu Nikolića, Gorana Macanovića, Miloša Ranitovića i Velizara Obradovića.

Sa ekipom, uz selektora Čurovica, putuje i kondicioni trener Branislav Bulatović.

U ženskom djelu turnira u grupi A takmičiće se reprezentacije Finske, Njemačke, Poljske i Švedske dok će u grupi B igrati Grčka, Italija, Španija i ekipa Berlina.

Nastup golbal reprezentacije Crne Gore se sufinansira po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržan od Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

