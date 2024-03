Crnogorski fudbaleri u Antaliji sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Antaliji, u prijateljskom meču, sa Sjevernom Makedonijom.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog u četvrtak su savladali Bjelorusiju 2:0.

Duel u Antaliji počeće u 18 sati.

Crnogorsku selekciju u junu odmjeriće snage sa Belgijom u gostima i Gruzijom u Podgorici i ti dueli biće posljednje provjere pred septembarski start B Lige nacija.

Crna Gora na otvaranju gostuje Islandu 6. septembra, tri dana kasnije pod Goricom dočekuje Vels.

