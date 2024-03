Crnogorski borci bez olimpijske vize u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativci nijesu uspjeli da osvoje olimpijske norme na evropskom kvalifikacionom turniru u Sofiji.

Najznačajniji rezultat ostvario je Zinedin Bećović, koji je zaustavljen u četvrtfinalu, dok su se sestre Berišaj, Anđela i Andrea, eliminisane u prvom kolu.

Bećović je, u kategoriji do 68 kilograma, u prva kola eliminisao Sargisa Sargisjana iz Jermenije i zvaničnog prvaka Evrope u olimpijskim kategorijama, Njemca Irmana Ozkaja.

U četvrtfinalnom meču poražen je od Šveđanina Alija Alijana, devetoplsiranog sa Svjetske rang liste.

U kategodiji do 68 kilograma bila su prijavljena 23 takmičara.

Starija od sestara Berišaj, Anđela poražena je na startu takmičenja u kategoriji preko 67 kilograma od prvog nosioca, Austrijanke Marlene Jal, dok je Andrea (do 67) izgubila od Mađarice Viviana Marton, višestruke osvajačice medalja na Evropskim prvenstvima i Gran pri turniru.

“Bilo je to veliko iskustvo za sve nas. Sigurno je da to nije naš maksimum i jos sigurnije je da ćemo nastaviti jos jačim tempom. U susret Evropskom seniorskom prvenstvu, radićemo na otklanjanju grešaka i unapređivanju forme”, rekao je trener reprezentacije Vlado Stanišić.

On je naglasio da je Bećović pokazao da je u samom vrhu evropskog tekvondoa.

“Povrede koje su prethodile turniru učinile su svoje, ali još nije gotovo. Anđeli je ovo prva seniorska godina i potrebno je vrijeme da sve sazri. Siguran sam da je pred njom jos svjetlija seniorska karijera. Andrea je jos juniorka i opravdala je očekivanja”, kazao je Stanišić.

On je istakao da joj je protivnica u prvom kolu bila mnogo iskusnija takmičarka koja je stigla do samog kraja kvalifikacionog tirnira.

Na start eliminisan je juče i Vasilije Peruničić.

